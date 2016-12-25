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İsrail'de petrol rafinerisindeki yangın

KUDÜS (AA) - İsrail'in Hayfa kentinde petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.İsrail polis sözcüsü Luba es-Samri, yayımladığı açıklamada, kuzeydeki Hayfa körfez bölgesinde yer alan petrol rafinerisinde...

İsrail'de petrol rafinerisindeki yangın

KUDÜS (AA) - İsrail'in Hayfa kentinde petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

İsrail polis sözcüsü Luba es-Samri, yayımladığı açıklamada, kuzeydeki Hayfa körfez bölgesinde yer alan petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına aldığını belirtti.

Petrol rafinerisine ulaşan yolların trafiğe açıldığı ve bölgede durumun normale dönmeye başladığı kaydedilen açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangının tümüyle söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrailli yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisinde sabah saatlerinde yangın çıktığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HayfaIsrailPetrol Rafinerisi
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