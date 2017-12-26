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İsrail'deki çocukların üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor

KUDÜS (AA) – İsrail'de resmi verilere göre hazırlanan bir rapor, ülkedeki her üç çocuktan birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ortaya koydu. İsrail hükümetine bağlı Çocuk Güvenliği Ulusal Konseyi tarafından hazırlanıp...

İsrail'deki çocukların üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor

KUDÜS (AA) – İsrail'de resmi verilere göre hazırlanan bir rapor, ülkedeki her üç çocuktan birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ortaya koydu.

İsrail hükümetine bağlı Çocuk Güvenliği Ulusal Konseyi tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e sunulan raporda, İsrail'deki çocuk sayısının 2 milyon 850 bine ulaştığı ve bunun nüfusun yüzde 33'ünü oluşturduğu belirtildi. Raporda, ülkedeki çocukların üçte birinin de yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalıştığı vurgulandı.

Raporda, İsrail vatandaşı Filistinlilerin çocuklarının yüzde 62, Yahudi toplumunun genelinin çocuklarının yüzde 20, dindar Yahudi toplumunun çocuklarının da yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Kudüs bölgesinin ülkedeki en fakir bölge olduğu ve buradaki çocukların yüzde 37 ila 53'lük kesiminin yoksulluk sınırı altında yaşadığı belirtilen raporda, başkent Tel Aviv'de bu oranın sadece yüzde 19'da kaldığı kaydedildi.

İsrail'in resmi İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 8 milyon 680 bin nüfuslu İsrail'de 1 milyon 808 bin Müslüman Arap yaşıyor. Bu, nüfusun yüzde 20,8'ine tekabül ediyor.

İsrail vatandaşı olan bu Filistinliler, İsrail hükümetlerinin kendilerine karşı ayrımcılık yaptığından şikâyet ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Reuven RivlinFilistinIsrail
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