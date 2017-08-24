İsrail'den Aksa'daki okullara kitap engeli

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda yer alan 3 okula Filistin müfredatına ait kitapların girişini engellediği ve bazı yetkililer ile öğrencileri gözaltına aldığı bildirildi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslanlı (Esbat) Kapı'da bulunan İsrail polislerinin iki gündür Filistin müfredatına ait kitapların Aksa'ya sokulmasına izin vermediğini söyledi.



Dibs, "Kız öğrencilerin kitapları dün Aksa dışında dağıtıldı. Bugün erkek öğrencilere dağıtımın başlamasının ardından İsrail polisi kitapların bulunduğu araca el koydu ve kitaplarını alan öğrencileri kovaladı." dedi.



Aksa'nın avlusunda bulunan anaokulu ile kız ve erkekler için iki ayrı lisede yaklaşık 700 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Dibs, "Filistin müfredatı gizli değil. Batı Şeria, Gazze Şeridi, hatta Kudüs'teki tüm okullarda bu müfredatın kitapları dağıtılıyor. Dolayısıyla kitapların Aksa'daki okullara girişinin engellenmesi kabul edilemez." diye konuştu.

İsrail polisinin ayrıca, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi İslami Eğitim Müdürü Nacih Bekirat, Aksa İslami İlimler Erkek Lisesi Müdürü Nadir el-Afgani, okulun sekreteri Rubin Muhsin ile 2 öğrenciyi gözaltına aldığını kaydeden Dibs, "İsrail polisinin öğrencileri gözaltına alması ve çantalarındaki kitapları incelemesi öğrenciler arasında paniğe neden oldu." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkililer, İsrail hükümetinin Kudüs'teki Filistin okullarında okutulan müfredatı kendi öğretim programlarıyla değiştirme yönünde baskı yaptığını belirtiyor. İsrail kendi müfredatının okutulduğu okullara mali bütçe sunmak gibi teşviklerde bulunsa da Filistinliler bunu kabul etmiyor.



