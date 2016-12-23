Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

İsrail'den BMGK kararına ilk tepki: "ABD İsrail'i terk etti"

- İsrail Enerji Bakanı Steinitz: - "ABD, Ortadoğu'daki tek müttefiki olan İsrail'i terk etti. Sekiz yıllık dostluğun ardından kalbimiz sızlıyor"

İsrail'den BMGK kararına ilk tepki:

KUDÜS (AA) - BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın, ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanmasının ardından kabul edilmesine İsrail'den ilk değerlendirme, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'den geldi.

İsrail'in Kanal 2 televizyonuna konuşan Steinitz, "ABD, Ortadoğu'daki tek müttefiki olan İsrail'i terk etti. (Obama yönetimi ile) Sekiz yıllık dostluğun ardından kalbimiz sızlıyor." ifadelerini kullandı

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.

Şimdiye kadar BMGK'de İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandı.

ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması, kararın geçmesinde etkili oldu.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ABDBMGK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.