İsrail'den BMGK kararına tepkiler

KUDÜS (AA) - İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki illegal Yahudi yerleşim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden kararı destekleyen ülkelerle diplomatik ilişki seviyesini düşürme kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahson yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in söz konusu ülkelerle diplomatik ilişkilerini "geçici olarak" düşürdüğünü duyurdu.

BMGK tasarısını destekleyen ülkelerin büyükelçileriyle iletişimin sınırlandırıldığını aktaran Nahson, bu ülkelerle İsrail arasındaki resmi ziyaretlerin de kısıtlanacağını belirtti.

Nahson, uygulamanın aksi yönde bir karar alınıncaya kadar süreceğini kaydetti.

BMGK'de cuma günü görüşülen karar tasarısına daimi üyeler İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ile geçici üyeler Ukrayna, Japonya, Angola, Mısır, Uruguay, İspanya, Senegal, Yeni Zelanda, Malezya ve Venezuela "evet" oyu vermişti. Malezya ve Venezuela'nın İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

- Angola'ya yardımları da iptal etti

Öte yandan İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail, karar lehine oy kullanan Angola'ya yapılacak tüm yardımları da iptal etti. Daha önce, karara destek veren ülkelerden Senegal'e yapılacak yardımların da tamamen iptal edileceği duyurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyinden söz konusu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması etkili olmuştu.









































