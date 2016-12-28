İsrail'den Filistinli gence 35 yıl hapis cezası

KUDÜS (AA) - İsrail mahkemesi, Doğu Kudüs'te iki İsrailli polisin "öldürülmesine yardım ettiği" iddiasıyla Filistinli Abdulaziz Meri hakkında 35 yıl hapis cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İsrail polisinin geçen yıl gözaltına aldığı 22 yaşındaki Meri, İki İsrail polisinin bıçakla ölmesine sebebiyet veren ve olay yerinde polis tarafından vurularak öldürülen, Filistinli Muhenned Halebi'ye (19) yardım ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece, 35 yıl hapis ve 258 bin şikel (67 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.







