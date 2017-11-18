İsrail'den Fransız politikacılara 'ziyaret' yasağı

PARİS (AA) - Fransız belediye başkanları ve parlamenterlerinden oluşan bir heyetin İsrail ve Filistin'e girişlerinin yasaklanması üzerine bu kişilerin ziyaretlerinin ertelendiği bildirildi.

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistin'in Fetih Hareketi liderlerinden Mervan Barguti ve daha önce Fransa'da yaşamış Filistinli Salah Hamouri ile görüşmek için İsrail ve Filistin'e gitmek isteyen Fransız belediye başkanı ve parlamenterlerden oluşan 7 kişilik delegasyon tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, delegasyonun Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile dün akşam gerçekleştirdiği görüşmede İsrail hükümeti tarafından İsrail ve Filistin'e girişlerinin yasaklandığını öğrendikleri belirtildi. Bu nedenle İsrail ve Filistin'e planlanan ziyaretin ertelendiği duyurulan açıklamada, mevcut durumda İsrail hükümetinin uyguladığı baskı nedeniyle ziyaretin güvenli bir şekilde gerçekleşemeyeceği vurgulandı.

"Fransız hükümeti İsrail'in bu tavrını kabul etmemeli"

Delegasyonun açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İsrail hükümetinin tutumu insanların özgürlüklerini kısıtlayan, Fransa'ya ve seçilmişlerine hakaret eden bir tavırdır. İlk kez İsrail hükümeti, belediye başkanı ve parlamenterlerin ülkeye girişlerini yasaklıyor. Aşırı sağcı İsrail hükümetinin bu kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin bu tutumu, bizim Barguti ve Hamouri başta olmak üzere Filistin tutuklular için verdiğimiz mücadelenin medyada yankı bulmasını sağladı."

Fransız hükümetinden, Barguti ve Hamouri'nin ziyaret edilebilmesi için yeni bir süreç başlatılmasının istendiği aktarılan açıklamada, hükümetin İsrail'in bu tavrını kabul etmemesi gerektiği ifade edildi.

Muhabir: Yusuf Özcan