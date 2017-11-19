Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Nota Marsel İlhan kuzey kore Belarus
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

İsrail'den Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde tatbikat

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde bugün tatbikata başlayacağı bildirildi.İsrail'in Kanal 7 televizyonunun resmi internet sitesinde ordudan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, ordu güçleri,...

İsrail'den Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde tatbikat

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde bugün tatbikata başlayacağı bildirildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun resmi internet sitesinde ordudan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, ordu güçleri, İsrail-Suriye sınırındaki Golan Tepeleri ve Ürdün Vadisi'nde bugün geniş çaplı bir askeri tatbikat başlatacak.

Bölgedeki tatbikat dolayısıyla patlama seslerinin duyulabileceği konusunda uyarıda bulunulurken, Ürdün Vadisi'ndeki tatbikatın bir gün süreceği, Golan Tepeleri'ndeki tatbikatın ise bir hafta devam edeceği bilgisi verildi.

"Askeri güçlerin yeterliliğinin korunması" için düzenlendiği ifade edilen tatbikatın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Golan TepeleriIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5