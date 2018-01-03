İsrail'den ilkokula yıkım tehdidi

KUDÜS (AA) - KAYS EBU SAMRA - Kudüs kırsalında yer alan bedevi Arap topluluğu Ebu Nuvvar'daki öğrenciler, İsrail yönetiminin okulları için aldığı yıkım kararı nedeniyle eğitimlerini misafirhanede sürdürüyor.

Ma'ale Adumim, Kedar ve Yeni Kedar isimli 3 Yahudi yerleşim birimi arasında kalan Ebu Nuvvar bedevileri, E1 adı verilen alanda yeni yerleşimler inşa etme planı nedeniyle İsrail hükümetinin bölgeyi boşaltmaları yönünde baskısına maruz kalıyor.

Baskılardan payını alan Ebu Nuvvar İlköğretim Okulu da İsrail güçlerince 2016'da yıkılmasının ardından bölge sakinleri tarafından tekrar inşa edildi.

Okul hakkında tekrar yıkım kararı verilirken, yıkım mahkeme nihai kararını verene kadar ertelendi. Ancak bu eğitim-öğretim dönemi başında ihtiyacı karşılamak için inşa edilen 2 sınıf hakkında kesin yıkım kararı verildi. Söz konusu sınıflar ise misafirhaneye taşındı.

Bölge sakinleri, yıkım kararını uygulatmamak için uluslararası kurumlarla dayanışma içinde çabalarını sürdürürken yaşananlardan en çok öğrenciler zarar görüyor.



- "Eğer yıkarlarsa tekrar inşa ederiz"



AA muhabirine konuşan Ebu Nuvvar İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencisi Siham Muhammed, okulunu kaybetmekten korktuğunu belirterek, "Eğer yıkarlarsa tekrar inşa ederiz." dedi.

Okulun dördüncü sınıf öğrencilerinden Şeyma Musa ise eğitimlerini tamamlayabilmek için Ebu Nuvvar'dan başka alternatifleri olmadığına dikkati çekerek, "En yakın yer El-Azariya. Zorlu mevsim koşullarını göz önüne alırsak okul için gidilecek mesafe çok uzun." ifadelerini kullandı.

Musa, güzel bir gelecek hayali kurduğunu ve kendi toplumunun çocuklarını eğitmek için öğretmen olmak istediğini söyledi.

Dördüncü sınıf öğrencilerinden Usame el-Cehhalin de "Okulumuzu yıktılar, tekrar yaptık. Eğer yıkarlarsa tekrar inşa ederiz." diye konuştu.

Cehhalin, "Bir okulda değil misafirhanede ve sac barakada eğitim alıyoruz. Diğer çocuklar gibi neden bizim bir okulumuz yok?" diyerek serzenişte bulundu.

Öğrenci Cehhalin, okullarının yıkılmamasını, aksine spor alanları inşa edilmesini istediğini dile getirdi.

- "Okul en temel unsurlara dahi sahip değil"

Arapça öğretmeni Radva Salahaddin ise okulun bedevi topluluğun tek umudu olduğunu ve yıkılmasının hayallerini kaybetmeleri anlamına geleceğini aktardı.

Salahaddin, "Okul imkânsızlıklar nedeniyle en temel unsurlara dahi sahip değil. Buna rağmen eğitmenler, öğrenciler ve yakınları bu okulda kalma konusunda ısrarcı." diye konuştu.

Öğretmen Salahaddin, İsrailli yetkililerin ihtiyacı karşılamak amacıyla okula ek yapılan iki sınıfın yıkılmasına karar verdiği için bir haftadır bu sınıflardaki öğrencilerin eğitimine bölgenin misafirhanesinde devam ettikleri bilgisini verdi.

Bedevi topluluğun sözcüsü Davud el-Cehhalin, İsrail'in kendilerini şu anda ikamet ettikleri topraklardan ayırmayı istediğini belirterek, "İsrail yönetimi yerleşim yeri projelerini gerçekleştirmek için bedevi topluluklarımızın evlerini peşi sıra yıkıyor." dedi.

Filistinli taraflar İsrail'in bu yıkımlarla, E1 olarak isimlendirilen bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs'teki, Azariya'daki ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan A bölgesinin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idari ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.













