İsrail'den Kudüs’te 300 bin yeni konut planı

GAZZE (AA) - Hamas Hareketi, İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın "Hükümet Kudüs'te 300 bin konut inşa edecek." şeklindeki açıklamalarını kınadı.

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu yerleşim planı, toprağa ve Filistin insanına karşı sürekli devam eden bir saldırı planıdır." denildi.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal politikalarını sürdürdüğünü söyleyen Kasım, "Filistin insanını göçe zorluyorlar ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirtilen insanlara yerleşim birimleri inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararı, İsrail'in iştahını daha da kabarttı, İsrail'i Filistinlilerin topraklarına el koymak için daha açgözlü hale getirdi." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, dün İsrail 10 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'e 300 bin konut inşası planladığını duyurmuştu. Galant'a göre İsrail hükümeti, 20 yıl içinde yüzde 20 ile 30'u Kudüs'te olmak üzere toplam 1 milyon konut inşa etmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu hükümeti, son dönemde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız verdi.

İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.



