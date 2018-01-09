Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

İsrail'den Şam'a füze saldırıları

- İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı 3 füze saldırısıyla hedef aldı

İsrail'den Şam'a füze saldırıları

ANKARA (AA) - İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Beşşar Esed rejimine ait noktalara füze saldırıları düzenledi.

Esed rejiminin savunma bakanlığından sabah saatlerde yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Şam yakınlarına 3 ayrı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçağının ilk saldırısını Lübnan toprakları üzerinden sabah saat 02.40'da Şam'ın el-Kutayfe ilçesine füze atışları ile yaptığı ifade edildi.

Rejimin hava savunma araçlarının saldırıları engellediği belirtilen açıklamada, bir İsrail jetinin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilerleyen saatlerde İsrail'in yeniden saldırı düzenlediği, saat 03.04'te işgali altındaki Golan Tepeleri bölgesinden karadan karaya iki füze fırlattığı ancak bunların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilerek düşürüldüğü aktarıldı.

Rejimin açıklamasında son saldırının ise sabah saat 04:15'te İsrail savaş uçağının Golan'daki Teberya bölgesine fırlattığı 4 füze ile yapıldığı bilgisine yer verildi.

İsrail gazetelerinden Haaretz de rejimin açıklamasını haberleştirerek saldırıları duyururken, asıl hedefin rejimin silah depoları olduğunu yazdı.

İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IsrailSaldırıSuriyeSam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5