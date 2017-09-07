Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

İsrail'den Suriye'deki hava saldırısına doğrulama

- İsrail Savunma Bakanı Liberman: "Hama'da gelişmiş füze üretim üssü hedef alındı. Biz macera peşinde değiliz, ancak güvenliğimiz için her şeyi yaparız ve kendimizi savunmak için her zaman hazırız"

İsrail'den Suriye'deki hava saldırısına doğrulama

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Suriye'nin Hama kentine bağlı Masyaf beldesinde rejime ait silah yapım ve geliştirme merkezine gece saatlerinde hava saldırısı düzenlediği yönündeki haberleri doğruladı.

İsrail'in Kanal10 televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Hama'da gelişmiş füze üretim üssü hedef alındı. Biz macera peşinde değiliz, ancak güvenliğimiz için her şeyi yaparız ve kendimizi savunmak için her zaman hazırız." dedi.

İsrail'in kırmızı çizgilerine vurgu yapan Liberman, şöyle devam etti:

"Düşmanlarımızın bize zarar vermesini önleme ve hatta İsrail vatandaşlarına zarar verme olanaklarını dahi engelleme konusunda kararlıyız. İsrail, kimsenin güvenliği konusunda koyduğu kırmızı çizgileri geçmesine izin vermeyecektir."

Suriye rejimine bağlı resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan hava sahasını kullanarak saat 02.42'de Hama'nın Masyaf beldesi yakınlarındaki rejim karargâhını vurduğunu ve saldırıda iki Suriye askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail basını da sabah saatlerinde Suriye ve Lübnan kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, İsrail'in Hama'da Suriye rejimine ait askeri bir noktayı hedef aldığını duyurmuş, ancak İsrail'in resmi kanallarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor.

- İsrail'in Suriye rejimine yönelik hava saldırıları

İsrailli kaynaklar ve ordunun daha önce yayımladığı birçok raporda, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de Lübnan Hizbullahı'na silah taşıyan konvoyları hedef aldığı kaydedilmişti.

İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel de daha önce yaptığı konuşmada, "İsrail, Suriye içinde son 5 yıl içinde Hizbullah'a ve diğer cephelerdeki gruplara silah taşıyan konvoylara onlarca saldırı düzenledi." diye konuşmuştu. Eshel söz konusu saldırıların 100'e yakın olduğunu belirtmişti.

Ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avigdor LibermanIsrailMasyafSuriye'deki Hava Saldırısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5