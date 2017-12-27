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İsrail'den yerleşim birimlerine "maddi destek"

- İsrail hükümeti, "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 11 milyon dolar ödenmesini" onayladı

İsrail'den yerleşim birimlerine

KUDÜS (AA) - İsrail hükümetinin, "Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 11 milyon dolar ödenmesini" onayladığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, bu karar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, dün bir araya geldiği ve kendisinden Yahudi yerleşim birimlerine öncelik verilmesi talebinde bulunan radikal hahamlarla görüşmesinin ardından alındı.

Netanyahu'nun hahamlarla hakkında açılan yolsuzluk soruşturması konusunda desteklerini istemek için toplandığı belirtildi.

Haberde ismine yer verilmeyen bir İsrailli bakanın, "Bu kararın Netanyahu'nun hahamlarla görüşmesinden bir gün sonra hükümete sunulduğunu ve söz konusu miktarın nereye gideceğinin açık olmadığı" yönündeki açıklamasına yer verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Netahyahu'nun hahamlarla görüşmesinin bu kararla bir ilgisi olmadığı ileri sürüldü.

Toplantıda böyle bir konunun görüşülmediği ve her yıl sonunda bu kararın onaylanarak, oylamaya sunulduğu belirtilen açıklamada, kararın geçen ay formüle edildiği ve bugün onaylandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaIsrailNetanyahu
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