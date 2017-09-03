EL-HALİL (AA) - İsrail'in, Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentindeki yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Filistin yönetimine bağlı belediyeden ayrılması kararı, kentteki Filistinliler tarafından protesto edildi.

El-Halil'in "Eski Şehir" bölgesinde bir araya gelen Filistinliler, üzerinde Harem-i İbrahim Camisi'nin çevresindeki evlere el koyan Yahudi yerleşimcilerin buralardan kovulmasını talep eden ve İsrail'in kararına tepki gösteren ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

İsrail askerleri ise gösteriye müdahale ederek, bir aktivisti gözaltına aldı, diğer eylemcilere karşı da şiddet kullandı.

Gösteriye katılan Yerleşim Karşıtı Gençlik Grubu Koordinatörü İsa Amr AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in El-Halil belediyesinin içinde Yahudi yerleşimcilere belediye kurmak istemesi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile imzaladığı anlaşmaların sorumluluğunu ret anlamı taşıyor." dedi.

İsrail'in, mahalle ve cadde isimlerini değiştirerek, Filistinlilerin evlerine el koyarak Eski Şehir'i Yahudileştirmeye çalıştığını belirten Amr, Filistin yönetimine ve Birleşmiş Milletler'e (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

Amr, İsrail'in kararına tepki gösterilerinin devam edeceğini ifade etti.

Jerusalem Post gazetesinin 30 Ağustos tarihli haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, El-Halil kentinin orta kesiminde yaşayan yaklaşık bin Yahudi yerleşimcinin Ramallah yönetimine bağlı belediyeden ayrılması yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.