İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasını, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla kınadı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "İsrail’in Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini savaş uçaklarıyla vurmasını şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, sorumsuz, kural tanımaz tavrına karşı Filistin'in haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun" - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisi de dahil sivil hedeflere yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum"

05 Mayıs 2019 Pazar 00:49