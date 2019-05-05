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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bu saldırının sadece Anadolu Ajansına değil, yaşanan gelişmelerden bütün dünyayı haberdar etmekten başka gayesi olmayan basın camiasına yapıldığını düşünüyorum. Türk iş dünyası adına saldırıyı kınıyor, Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması
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ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail ordusunun Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu Gazze'deki binayı vurmasına ilişkin, "Bu saldırının sadece AA'ya değil, yaşanan gelişmelerden bütün dünyayı haberdar etmekten başka gayesi olmayan basın camiasına yapıldığını düşünüyorum. Türk iş dünyası adına saldırıyı kınıyor, AA ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, gönderdiği mesajla İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze şeridinde AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesinden büyük üzüntü duyduğu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu saldırının sadece AA'ya değil, yaşanan gelişmelerden bütün dünyayı haberdar etmekten başka gayesi olmayan basın camiasına yapıldığını düşünüyorum. Türk iş dünyası adına saldırıyı kınıyor, AA ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AAAnadolu AjansıIsrailTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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