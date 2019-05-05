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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: - "İsrail'in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan Anadolu Ajansına gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum"

İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması
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ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasına ilişkin, "İsrail'in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayını karşılarken, Gazze'nin yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi olduğunu belirtti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayını karşılarken, Gazze yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi oldu. İsrail'in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze'deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıHazine Ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakIsrail
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