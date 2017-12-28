İsrail'in Afrikalı sığınmacıları

KUDÜS (AA) - İsrail'in, sığınma talebinde bulunan binlece Afrikalıyı kendilerine tanınacak birkaç aylık süre içinde ülkeyi terk etmemeleri halinde hapis cezasına çarptıracağı öne sürüldü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, İçişleri Bakanı Aryeh Deri ve İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın talimatı üzerine

İçişleri Bakanlığı ile Göç ve Sınır Kurumu, sığınma talebinde bulunan Afrikalıların sınır dışı edilmesi konusunda hazırlıklara başladı.

İç Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasındaki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle sınır dışı hamlesinin bakanlar kurulunda oylanmasının geciktiği belirtilen haberde, yasa dışı olarak İsrail'e girdikten sonra gözaltına alınan veya gözaltı süresi biten binlerce Afrikalı göçmenin, ikametlerini yenilemek için İçişleri Bakanlığı ofislerine geldiklerinde 3 ay içerisinde ülkeden ayrılmaları yönünde ihtar alacakları, bu ihtara uymamaları halinde süresiz bir hapis cezasına çarptırılacakları belirtildi.

Eritre’den 27 bin, Sudan’dan 7 bin 500 ve diğer Afrika ülkelerinden toplam 2 bin 500 kişinin iltica talebinde bulunduğu, ayrıca İsrail'de 5 bin sığınmacı çocuğun doğduğu ifade edildi.

İltica başvurusu menfi neticelenmeyenlerin ise bir süre daha ülkede kalmalarına izin verileceği aktarıldı.



