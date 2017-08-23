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İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh Antalya'da

- Büyükelçi Naeh: - "İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı, artmaya da devam edecek. Türk turistleri de İsrail'e davet ediyoruz"

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh Antalya'da

ANTALYA (AA) - İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, "İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı, artmaya da devam edecek. Türk turistleri de İsrail'e davet ediyoruz." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya gelen Naeh, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Karaloğlu, Büyükelçi Naeh'e "Sualtı Cenneti Antalya" adlı kitabı hediye etti.

Karaloğlu, Naeh ile iki ülkelinin ilişkilerini görüştüklerini ifade etti.

Naeh de büyükelçi olarak Antalya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üniversite rektörleri, iş dünyasıyla görüşmeler yapacağını anlatan Naeh, "Antalya'nın turizm sektöründe meşhur olduğunu, çok tanındığını biliyorum. Turizm sektörü dışında, valiyle de görüş birliğine vardık, yüksek teknoloji alanında iş birliğine ihtiyacımız var. Tarım ve güneş enerjisi anlamında da aynı." diye konuştu.

Naeh, Antalya'dan da iş adamlarının ve yetkililerin İsrail'e ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

İki ülke arasında ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak istediklerini vurgulayan Naeh, şunları kaydetti:

"Ayrıca Antalya'da olmak her zaman güzeldir. 1990'lı yıllarda Türkiye'de çalışıyordum. 1995'te Antalya'da küçük bir deprem olmuştu. İsrail'den yardım malzemeleri getirerek, burada dağıtmıştık. 1994'te de ailemle Belek, Kemer, Side ve Alanya'da tatil yapmıştık. İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı arttı, artmaya da devam edecek. Türk turistleri de İsrail'e davet ediyoruz."

İsrail ile Türkiye'nin ortak bir geçmişi bulunduğunu dile getiren Naeh, "Kendi vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini ne kadar çok istiyorsam, Türkiye'nin vatandaşlarının da İsrail'e gelmesini o kadar çok istiyorum." dedi.

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