İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh:

ADANA (AA) - İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Son dönemlerde Arap ülkeleriyle Katar arasında ne geçtiğini, şu anki duruma neyin yol açtığını bilmiyorum. Genel bir tabirle söyleyecek olursak teröre bu şekilde ev sahipliği yapmak, barışın önündeki engellerden biridir." dedi.

Naeh, beraberindeki heyetle Çukurova Gazeteciler Cemiyetini (ÇGC) ziyaretinde, Adana'ya daha önce de geldiğini, İsrail ile kent arasında coğrafi yakınlık ve kültürel benzerlikten dolayı yakınlık olduğunu söyledi.

Geçmişte Türkiye ile kapsamlı zirai iş birliklerinin olduğunu belirten Naeh, hayvancılık, tavukçuluk, süt ve tarım ürünlerinin pazarlanması konusunda birçok sektöre yayılan bir işbirliği silsilesi bulunduğunu kaydetti. Naeh, bu ilişkileri yeniden canlandırmak ve geliştirmek için ekonomi, ticaret ve akademik iş birliği alanında gelişim için kentte bulunduklarını dile getirdi.

Naeh, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini hedeflediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vizyonlarımızdan biri de ticaret ve iş birliği hacmini arttırarak Adana ve Tel Aviv arasındaki direkt uçuşları sağlayabilmek. Bununla birlikte burada son derece iyi karşılandık. İlk adresimiz İsrail'in su teknolojilerini buraya getiren Netafim oldu. Daha sonra Çukurova Üniversitesini, Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret ettik, Vali Mahmut Demirtaş ile bir araya geldik. Ayrıca Musevi cemaatiyle de bir araya geldik. Sanayi ve ticaret odalarının temsilcilerini, İsrail'de düzenlenecek Su Fuarı'na davet ettik. Önemli olan bundan sonra bir yol haritası çizmek ve bu çerçevede yapılabilecek iş birlikleri anlamında somut adımları değerlendirmek."

- "Tıp alanında iş birliğine girebiliriz"

Adana ile İsrail arasında çok büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Naeh, "Özellikle İsrailli iş adamlarının buraya, buradaki iş adamlarının da İsrail'e gidip geldiği atmosfer görmek istiyoruz. Kültürel ilişkiler kurmak, mevcut ilişkileri yakınlaştırmak istiyoruz. Geçmişte yaptık yine yapmak istiyoruz, yapacağız da. Biliyorsunuz şu anda üzerinde konuşulan bir gaz anlaşması söz konusu. Bu anlaşma sonuçlandığı takdirde birçok sektör için gazın dışında da değişik sektörler için farklı fırsatlar ve teşvikler doğacaktır. Bununla birlikte Adana Şehir Hastanesi inşaatını gördüm, son derece etkileyici bir inşaattı. Tıp alanında bölgenin, Ortadoğu'nun en ileri iki ülkesi olarak bir iş birliği içine girebilmemiz de mümkündür." ifadelerini kullandı.

Naeh, 2 ülkenin de öne çıktığı alanlar olduğuna işaret ederek, "İsrail tarım, tohum araştırmaları ve medikal ekipmanlar konusunda öne çıkıyor. İş birliği hedeflerini somutlaştırabilmek için yeniden Adana'ya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz

Bir gazetecinin Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ile Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü ziyaretine izin verilmemesi hakkındaki düşüncelerini sorması üzerine Naeh, şu görüşlerini paylaştı:

"Teröre ev sahipliği yapan ülkeler, bu teröristlerden bir an evvel kurtulmalı. Son dönemlerde Arap ülkeleriyle Katar arasında ne geçtiğini, şu anki duruma neyin yol açtığını bilmiyorum. Genel bir tabirle söyleyecek olursak teröre bu şekilde ev sahipliği yapmak, barışın önündeki engellerden biridir. İncirlik ile İsrail'in bir alakası olmadığı için bu konuda yorum yapmak doğru değil. Türkiye'nin müttefikleriyle birlikte olayı çözeceğine inanıyorum."

Naeh, "İsrail, hava kuvvetleri olarak İncirlik'i kullanmayı düşünüyor mu?" şeklindeki soruyu, "Hayır" diye yanıtladı.

Bir gazetecinin, "İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler eski haline döndü mü, bu konuda beklenti nedir?" sorusunu da Naeh, şöyle cevap verdi:

"Geçtiğimiz aralık ayından bu yana Türkiye'de olmam zaten ilişkilerimizin tam, normal ve büyükelçi seviyesine çekilmiş olmasının göstergesi. Tüm mecralar 2 ülke arasındaki iş birliğine açıktır. Değişik yerlere ziyarette bulundum, önce İstanbul, sonra Adana'ya geldim. Bu tarihten itibaren ikili ilişkilerimizdeki ana motor, enerji ve ekonomik iş birliği. İlişkilerimizi bu temelde sürdürüyor, enerjimizi de buna harcıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu anda 4,2 milyar dolar, tam potansiyelimiz bunun 2 katından fazla, 8-10 milyar dolar arasında potansiyelimiz var. Bizim işimiz de iş birliğini arttırmak için daha fazla kanal ve fırsat yaratmak. 2008 yılı İsraillilerin Türkiye'yi ziyareti konusunda rekor bir yıl olmuştu. Bir yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret edenler, İsrail nüfusunun 10'da biri kadardı. O dönemde gayet iyi ağırlanıyorlardı, ilişkiler dostaneydi. Bu temel yapıyı sağladıktan sonra ekonomik iş birliği açısından da yeni fırsatların kapısı açılıyor."

Bir gazetecinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde "İsrail'in parmağı olduğu" yönünde iddiaları sorması üzerine Naeh "Saçmalık." ifadesini kullandı.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de kent ve cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.