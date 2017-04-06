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İsrail'in Arap beldelerindeki evlerin yıkımını hızlandıran yasası

- Knesset'teki Arap milletvekili Tıybi: "Netanyahu, kısıtlama politikalarıyla zayıf düşen Arap beldelerinde yıkımı kolaylaştırmak amacıyla bu yasayı bizzat sundu ve arkasında durdu" - Başbakan Netanyahu: "Hükümet, ülkedeki Arapları topluma entegre etmek istiyor. Ancak bu durum beraberinde onların yasalara da entegrasyonu anlamına geliyor"

İsrail'in Arap beldelerindeki evlerin yıkımını hızlandıran yasası

KUDÜS (AA) - İsrail meclisindeki (Knesset) Filistinli milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen yasal düzenlemenin onaylamasında bizzat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rolü olduğunu söyledi.

Tıybi konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Netanyahu, kısıtlama politikalarıyla zayıf düşen Arap beldelerinde yıkımı kolaylaştırmak amacıyla bu yasayı bizzat sundu ve arkasında durdu." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun, erken seçim için çabaladığı ve söz konusu yasayla sağ cephenin oylarını artırmayı hedeflediğini savunan Tıybi, "İsrail'deki planlama birinci derecede siyasi ve ideolojiktir. Temelde Yahudilerin refahını hedeflerken, Araplara ise kısıtlamalar ve sıkıntılar getiriyor. Bizim siyasi mücadelemizin sebeplerinden biri de budur." değerlendirmesinde bulundu.

- Netanyahu'nun yasayla ilgili açıklaması

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Arap beldelerindeki evlerin yıkılmasıyla ilgili yasal düzenlemenin onaylanmasını sağlayan meclis üyeleri takdir edilerek, şunlar kaydedildi:

"Hükümet, ülkedeki Arapları topluma entegre etmek istiyor. Ancak bu durum beraberinde onların yasalara da entegrasyonu anlamına geliyor. Benim hükümetim, altyapı, eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinde boşlukları kapatmak için Arap merkezindeki birçok hükümetten daha çok yatırım yaptı ve yapıyor."

Knesset, Arap beldelerindeki evlerin yıkılması sürecini hızlandırmayı hedefleyen "planlama ve inşa" yasasındaki düzenlemeyi dün onaylamıştı.

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