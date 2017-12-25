İsrail'in Atina Büyükelçiliğine boyalı saldırı

ATİNA (AA) - Psihiko semtinde İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye sabaha karşı gelen motosikletli yaklaşık 10 kişilik grup, elçilik binasının duvarlarına içinde boya bulunan çok sayıda şişe fırlattı.

Olayın ardından grup tarafından "Ruvikonas" imzasıyla sosyal medyada yayımlanan bildiride, saldırının Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, “Onlarca yıldır çeşitli baskıların kurbanı olan bir halkın yanındayız. Aslında bu, onlarca yıllık geçmişi bulunan düşük düzeyde etnik temizliktir.” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Mehmet Hatipoğlu

