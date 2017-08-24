İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri planı

KUDÜS (AA) - İsrail'in Batı Şeria'nın güneyinde 3 yeni Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı belirtildi.

İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre, "Yehuda Dağını Kalkındırma" adlı İsrailli şirket, Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion yerleşim birimi konseyi ile iş birliği hâlinde söz konusu bölgede 3 yeni birim inşa etmeyi planlıyor.

Haberde, şirket müdürü Moshe Moskoviç'in "İlgili bakanlıklarla üzerinde çalıştığımız yeni yerleşim birimleri, Kudüs ve çevresindeki konut krizini çözecek." ifadelerine yer verildi.

Yapılması planlanan yerleşim birimlerinden ilkinin 500 ila 1000 konut, ikincisinin 500 konutu kapsayacağı, üçüncü yerleşim biriminin ise yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli olacağı aktarıldı.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Corey Kushner başkanlığındaki heyetin bugün bölgeye gelmesi bekleniyor. ABD heyeti, Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması çerçevesinde son iki günde gerçekleştirdiği tur kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Mısır'ı ziyaret etmişti.