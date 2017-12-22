İsrail'in Filistinlilere müdahalesinde günün bilançosu

RAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde gün içinde 2 Filistinlinin şehit olduğu, 247 kişinin yaralandığı bildirildi.



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'daki müdahalelerinde gerçek mermiyle 65, plastik mermiyle 111 ve çeşitli sebeplerle 71 kişi olmak üzere 247 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 442 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilerde iki Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edildiğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.



