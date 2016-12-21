Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltıları

- Batı Şeria'da 12 Filistinli gözaltına alındı

İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltıları

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gerekçesine dair bilgi verilmeksizin, Batı Şeria'nın kuzey ve güneyinde düzenlenen operasyonlarda 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan El-Halil kentinde de "arabalarında silah bulunduğu" gerekçesiyle 3 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, 3 kişinin gözaltına alınması sırasında Filistinli gençlerle, İsrail polisi arasında arbede yaşandığı kaydedildi.

İsrail güçleri çeşitli gerekçeler göstererek hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaGözaltıIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.