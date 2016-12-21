İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltıları

KUDÜS (AA) - İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gerekçesine dair bilgi verilmeksizin, Batı Şeria'nın kuzey ve güneyinde düzenlenen operasyonlarda 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan El-Halil kentinde de "arabalarında silah bulunduğu" gerekçesiyle 3 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, 3 kişinin gözaltına alınması sırasında Filistinli gençlerle, İsrail polisi arasında arbede yaşandığı kaydedildi.
İsrail güçleri çeşitli gerekçeler göstererek hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.