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İsrail'in Gazze sınırına duvar örmesi

- Hamas sözcüsü Kanu: - "İsrail, Gazze Şeridi'nin etrafına beton duvar örmesiyle Filistin direniş gruplarını kışkırtmaktadır ve bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır"

İsrail'in Gazze sınırına duvar örmesi

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in Gazze'nin etrafına beton duvar örerek Filistin direniş gruplarını kışkırttığını belirtti.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin etrafına beton duvar örülmesinin yasal olmadığını ve bölgeye yönelik ablukayı daha da derinleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

"İsrail, Gazze Şeridi'nin etrafına beton duvar örmesiyle Filistin direniş gruplarını kışkırtmaktadır ve bunun sonuçlarına katlanmak zorundadır." diyen Kanu, duvarın İsrail'e güven getirmeyeceğini kaydetti.

İsrail'in yer altından duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994 ve 2005'te tel örgü çekilmesinin ardından tünellerle mücadele için getirilen üçüncü sistem olacağı belirtilmişti.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria'yı birbirinden ayıran ve yasa dışı kabul edilen Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) da 2000 yılında başlayan ikinci İntifada'nın ardından inşa edilmeye başlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GazzeHamasIsrail
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