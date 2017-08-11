İsrail'in Gazze sınırına ördüğü yeraltı duvarı denize uzanacak

KUDÜS (AA) - İsrail'in geçen yıl Gazze Şeridi sınırına inşa etmeye başladığı yeraltı duvarının denize uzanacağı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, "Hamas'ın kurbağa adam olarak adlandırılan deniz komandolarının İsrail'e sızmasını önlemek" için, inşaası devam eden yeraltı duvarının denize uzatılmasına karar verildiği kaydedildi.

Jerusalem Post gazetesinin haberinde, 3 milyar şekele (yaklaşık 3 milyar TL) mâl olması ve 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan duvarın, yerin üstünde bulunan 6 metre yüksekliğindeki duvarla birleşik olacağı ve "Hamas'ın kazdığı iddia edilen tünelleri tespit edebilecek ileri derecede sensör sistemine sahip olacağı" ifade edildi.

- İnşaat kasım ayında dört kat hızlanacak

Haberde ayrıca, şu an yüzlerce yabancı işçinin katılımıyla on farklı noktada devam eden yer altı duvarı inşasının, kasım ayında hızlandırılarak inşaatın 40 farklı noktaya yayılmasının planlandığı aktarıldı.

İsrail Ordusu Güney Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir, dün basına yaptığı açıklamada, söz konusu duvarın "tamamen İsrail sınırları içerisinde inşa edilmesine rağmen gerilimin tehlikeli bir şekilde yükselmesine neden olabileceğini" söylemişti.



İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırı sırasında buradan gelebilecek sızmaların önlenmesi için bir çözüme ihtiyaç olduğunun anlaşıldığını savunan Zamir, denize de uzanacak olan söz konusu yeraltı duvarı için "İşte çözüm bu." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in çoğu sivil 2 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü 2014 saldırısı sırasında Hamas'ın askeri kanadı İzzzettin Kassam Tugayları'na bağlı komandolar, sınırda yer altına kazdıkları tüneller vasıtasıyla baskınlar düzenleyerek bazı İsrail askerlerini öldürmüştü.

- "Tüneller halkımızı müdafaa etmek için"

Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları ise söz konusu tünellerin, "direniş gruplarının halkını müdafaa etmek ve topraklarını özgürleştirmek için yaptığı hazırlıklardan biri olduğunu" ifade ediyor.

Geçtiğimiz yılın son aylarında İsrail'in Gazze Şeridi sınırına yer altı duvarı örmeye başladığı bildirilmişti. Yer altına duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994 ve 2005'te tel örgü çekilmesi ve duvar örülmesinin ardından İsrail'in "tünellerle mücadele için getirdiği üçüncü sistem" olacağı belirtiliyor.

Gazze Şeridi 2006'dan bu yana İsrail tarafından hava, kara ve deniz ablukası altında tutuluyor. İsrail'in bu tarihten itibaren Gazze'ye düzenlediği dört büyük saldırıda binlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria ise 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunurken uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim birimler yasa dışı kabul ediliyor.







