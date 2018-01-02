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İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları

- İsrail uçakları, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri mevziyi vurdu

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları

GAZZE (AA) - İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'de, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir mevziyi vurduğu bildirildi.

Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki askeri bir mevziyi hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail makamlarından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Aşkol kentinde açık alana düştüğünü, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
GazzeIsrail
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