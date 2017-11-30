Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı

- Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kudra, İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı

GAZZE (AA) - Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıya dair yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan bugünkü saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, saldırıda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi.

İsrail ordusu, Gazze'den havan mermisi atıldığı gerekçesiyle, bölgedeki 4 farklı noktaya hava ve kara saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Filistinli görgü tanıkları ise İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan iki gözetleme kulesini hedef aldığını söylemişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Eşref El-KudraGazzeIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5