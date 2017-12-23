İsrail'in gözaltına aldığı 3 Türk vatandaşı mahkemeye çıkarılacak

KUDÜS (AA) - İsrail polisi tarafından cuma günü akşam namazından sonra Mescid-i Aksa'nın Kattanin (Pamukçular) Kapısı'nda yaşanan arbedede gözaltına alınan iki Türk vatandaşı ile daha önce hakkında gözaltı işlemi uygulanan başka bir Türk vatandaşı bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılacak.

İsrail Adalet Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Birimi tarafından Türk vatandaşlarına sağlanan Avukat Umeyr Ahmed Merrid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü akşam namazından sonra yaşanan arbedede gözaltına alınan Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı'nın, "İsrail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha önce gözaltına alındığı öğrenilen Adem Koç'un da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmakla" suçlandığını söyledi.

Merrid, 4 ay önce İsrail'de faaliyet gösteren bir şirkette çalışmak üzere İsrail'e gelen Türk vatandaşı Koç'un dün cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehrin El-Vad Yolu'nda yaşanan olayların ardından İsrail polisince gözaltına alındığını aktardı.

Avukat Umeyr Ahmed Merrid, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dün yaşanan olaylarda gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının polisteki sorgularının devam ettiğini ve bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılacaklarını kaydetti.

Belçika vatandaşlıkları da bulunan Kızılırmak ile Kargılı'nın durumunu İsrail'deki Türk resmi misyonlarının yanı sıra Belçika'nın Kudüs'teki başkonsolosluğu da takip ediyor.

