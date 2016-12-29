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İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları

- Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek İçin Müslüman-Hristiyan Heyeti Başkanı İsa, İsrail'in Kudüs'te 3 yeni tünel kazısına başladığını bildirdi

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları

KUDÜS (AA) - Kudüs ve Kutsal Mekanlara Destek İçin Müslüman-Hristiyan Heyeti Başkanı Hanna İsa, İsrail tarafından Mescid-i Aksa altında kazılan tünellerin sayısının 27'ye ulaştığını belirterek, İsrail'in kazılarının Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa ve diğer yapılara yönelik tehlike oluşturduğunu bildirdi.

İsa, Filistin Mavtini radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin toprakları üzerinde "büyük İsrail'i kurma ve "büyük Kudüs'ü" başkent yapma yönünde çalışmalar yürüttüğüne dair açık işaretler söz konusu olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmek için sistematik olarak kazılan tünellerin bir kente benzemeye başladığını söyleyen İsa, Aksa'nın altından Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlayan tünellerin sayısının 27'ye ulaştığını kaydetti.

İsrail'in Kudüs'te, dün bir tünelin açılışını yaptığını ve iki tünel açma çalışmasını da sürdürdüğünü aktaran İsa, "Birincisi, Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nden Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı'na uzanıyor. İkinci ve üçüncüsü de Burak Duvarı ile Kudüs'ün orta kesiminde yer alan El-İslami Mahallesi arasında yapılıyor." diye konuştu.

İsrail dün, Mescid-i Aksa yakınında yer alan Silvan beldesinde yeni bir tünelin açılışını yapmıştı.

Yahudiler, Mescid-i Aksa'nın Süleyman Mabedi'nin kalıntıları üzerine kurulduğunu iddia ediyor. Müslümanlar ise belgeler, deliller ve tarihi dayanaklarla Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde hak sahibi olduklarını belirtiyor.

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