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İsrail'in ödediği tazminat, Gazze'de ablukanın kalkması için kullanılacak

- İsveç Ship to Gaza Derneği, İsrail yönetiminden aldığı tazminatı, Gazze ambargosunu delmek için kullanacağını açıkladı

İsrail'in ödediği tazminat, Gazze'de ablukanın kalkması için kullanılacak

STOCKHOLM (AA) - İsrail asıllı İsveç vatandaşı aktivist Dror Feiler, İsrail yönetiminin, uluslararası sularda el koyduğu Estella gemisi için ödediği tazminatı, Gazze ambargosunu delmek için kullanacaklarını açıkladı.


İsrail asıllı İsveç vatandaşı ve İsveç Ship to Gaza Derneği üyesi aktivist Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail tarafından 2012'de uluslararası sularda el konulan Estella gemisi için İsrail'den kazandıkları tazminatı yeni bir girişim için kullanacaklarını söyledi.


Gazze'ye yardım götüren Estella gemisine el koyduğu için İsrail yönetimine dava açtıklarını kaydeden Feiler, "Yüksek Mahkeme, İsrail’in gemiye el koyma hakkı olmadığını ve İsrail'in tazminat ödemesi gerektiği yönünde karar verdi. İsrail yetkilileri, Ship to Gaza Derneği yöneticileri ile ödenecek tazminatın miktarı konusunda görüşmelere başlamıştı. Şu anda tazminat İsrail tarafından ödendi. Ama rakam vermek istemiyorum. Şunu söyleyebilirim; ödenen rakam bir gemi almaya yeterli." dedi.


Feiler, söz konusu tazminatı, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla "Gazze İçin Donanma" girişiminde kullanacaklarını aktardı.


İsveç'in Svenska Dagbladet gazetesi, İsrail'in ödemeyi kabul ettiği tazminatın 100 bin avro olduğunu öne sürdü.


- Estella gemisi


İsrail donanması, İsveç'ten Gazze'deki ambargoyu kırmak ve bölgeye insani yardım taşımak için yola çıkan Finlandiya bandıralı Estelle isimli gemiye, 2012 yılında uluslararası sularda müdahale ederek el koymuştu.


Gemide, İsveç, Finlandiya, Norveç, Kanada, İspanya, Amerika, Yunanistan ve İsrail'den katılan barış destekçileri arasında müzisyenler, gazeteciler, akademisyenler ve milletvekilleri bulunuyordu.

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AmbargoGazzeİsrail Asıllı İsveç Vatandaşı Dror Feiler
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