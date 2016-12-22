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İsrail'in öldürdüğü Filistinli gencin cenaze töreni

- Batı Şeria'da İsrail askeri tarafından vurularak öldürülen Filistinli genç, Bire beldesinde toprağa verildi

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gencin cenaze töreni

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'da bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Filistinli gencin cenazesi El-Bire beldesinde toprağa verildi.

Ramallah yakınlarında vurulan Filistinli Ahmed Harub'un naaşı Ramallah Tıp Kompleksi'nden alınarak Bire beldesindeki Sath Merhaban Mahallesi'ne getirildi. Sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınan Harub'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Bire mezarlığına defnedildi.

Ramallah'ın güneyinde yer alan Kefer Akab beldesinde bu sabah bir ailenin evini yıkan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıkmış, İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 19 yaşındaki Muhammed Harub vurulmuştu. Harub, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaEl-BireFilistin
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