İsrail'in Şemasne ailesine ait evi boşaltmasına tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli Şemasne ailesine ait evi Yahudi yerleşimcilere vermek için boşaltmasını kınadı.

Hükümet Sözcüsü Tarık Reşmavi, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci güçlerin Kudüs'teki vatandaşlarımıza yönelik uygulamalarını kınıyoruz. Bu uygulamaların sonuncusu, 1964 yılından bu yana Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Şemasne ailesinin evinden çıkarılması oldu." ifadesini kullandı.

Reşmavi, İsrail'in özellikle Kudüs'teki uygulamalarının, Filistinlilere karşı işlenen suçlar ve Filistin meselesiyle ilgili tüm uluslararası kararların ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma, İsrail'in Filistin halkına yönelik suç işlemeye devam etmesinin engellenmesi için harekete geçme çağrısında bulunan Reşmavi, bu suçların işlenmeye devam edilmesinin her türlü barış çabalarını engelleyeceğini belirtti.

İsrail polisi önceki gün, 1964 yılından bu yana Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden Filistinli Şemasne ailesine ait evi, Yahudi yerleşimcilere teslim etmek amacıyla tahliye etmişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.







