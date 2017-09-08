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İsrail'in Şemasne ailesine ait evi boşaltmasına tepkiler

- Hamas Sözcüsü Kasım: "Filistinli Şemasne ailesinin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evlerinin Yahudi yerleşimcilere verilmek üzere boşaltılması, işgal yönetiminin Filistinlilere karşı uyguladığı etnik temizlik politikasının devamıdır"

İsrail'in Şemasne ailesine ait evi boşaltmasına tepkiler

GAZZE (AA) - Hamas, Doğu Kudüs'te Filistinli Şemasne ailesine ait evin Yahudi yerleşimcilere verilmek üzere İsrail güçleri tarafından boşaltılmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli Şemasne ailesinin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evlerinin Yahudi yerleşimcilere verilmek üzere boşaltılması, işgal yönetiminin Filistinlilere karşı uyguladığı etnik temizlik politikasının bir devamıdır." denildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme siyasetini uluslararası kuruluşlar tarafından herhangi bir caydırıcılıkla karşılaşmadan sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail polisi 5 Eylül'de, Filistinli Şemasne ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1964'ten bu yana ikamet ettikleri evi, Yahudi yerleşimciler lehine boşaltmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Şemasne ailesinin yanı sıra Filistinlilere ait bir çok evin "1948 öncesi Yahudilere ait topraklar üzerinde inşa edildiğini" ileri sürüyor.

Filistinli aileler geçmiş yıllarda söz konusu toprakların Yahudilerin mülkü olmadığını gösteren belgeler sunmuş ancak bu İsrail mahkemeleri tarafından kabul görmemişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Doğu KudüsHamasIsrail
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