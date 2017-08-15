İsrail'in Şeyh Salah'ı gözaltına almasına tepkiler

KUDÜS (AA) - İsrail polisinin, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı gözaltına alması Filistinli gruplar ve bazı milletvekilleri tarafından kınandı.

İsrail'deki Arap vatandaşları temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi, Salah'ın sabaha karşı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasının ardından Nasıra kentinde olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Arap vatandaşlarına karşı baskıcı, siyasi bir kampanya yürüttüğü ve son zamanlarda bu amaca yönelik gözaltı işlemlerinin arttığı belirtildi.

İsrail güçlerinin uyguladığı gözaltıların meşru olmadığı, buna rağmen Salah'ın daha makul bir saatte ifadeye çağrılabileceği belirtilen açıklamada, "Ancak bu İsrail makamlarında etkin olan ırkçı zihinlerin taleplerini karşılamıyor. İsrail güçlerinin, Raid Salah'a yönelttiği iddiaları kabul etmiyor, kendisine yöneltilen 'suçlamaların' inanç ve fikir özgürlüğü kapsamında yer aldığını düşünüyoruz." denildi.

"Salah'ın evi ve mahallesine yönelik geniş çaplı saldırının" ardından gözaltına alınmasını kınayan Komite, 1948 Filistin İslami Hareketi liderinin bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

- "Yeni bir korkutma siyaseti"

Hamas Sözcüsü Hüsam Bedran da yaptığı yazılı açıklamada, Salah'ın gözaltına alınmasını kınayarak, "zorbaca" gerçekleştirilen gözaltı eyleminin Filistinlilere karşı "yeni bir korkutma siyasetinin parçası" olduğunu belirtti.

İsrail polisinin Salah'a yönelttiği suçlamaların asılsız olduğunu kaydeden Bedran, "İsrail, uyguladığı siyaseti ortaya çıkaracak her bir faaliyeti engellemeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

- Knesset'teki Arap milletvekillerinden kınama

İsrail parlamentosundaki (Knesset) Arap milletvekillerinden Mesud Ganayim ve Taleb Ebu Arar da Salah'ın gözaltına alınmasını kınadı.

Ganayim, yaptığı yazılı açıklamada, Salah'ın sabaha karşı evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmasını, "ürkütücü ve barbarca" şeklinde nitelendirerek, bunun, ifade özgürlüğünün engellemesini hedefleyen siyasi bir kovuşturma olduğunu belirtti.

Ebu Arar da gözaltı işleminin İsrail hükümetinin Araplar ve liderleri aleyhinde yürüttüğü sistemli kampanyanın parçası olduğunu savundu. Ebu Arar ayrıca, bu şekilde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davaları gibi soruşturma ve skandalların gündemden düşürülmek istendiğini dile getirdi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin sabaha karşı Ummul Fehim'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.



