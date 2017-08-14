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İsrail'in tünel iddiasına Hamas'tan yalanlama

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistinli gruplara ait iki tünel bulunduğu yönündeki iddiasını yalanladı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinli gruplara ait iki...

İsrail'in tünel iddiasına Hamas'tan yalanlama

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistinli gruplara ait iki tünel bulunduğu yönündeki iddiasını yalanladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinli gruplara ait iki evin altında tünel bulunduğuna ilişkin açıklamasının "asılsız ve yalandan ibaret" olduğunu ifade ederek, "Bu yalanlar, işgal güçlerinin Gazzelilere yönelik başlattığı psikolojik savaş ve propagandanın bir parçası." dedi.

İsrail'in bu tür yalanları, siviller aleyhinde işlediği ve işlemeyi planladığı suçlar için bahane olarak ürettiğini söyleyen Kasım, işgal güçlerinin bu şekilde uluslararası kamuoyu oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Kasım, yetkili makamlara, söz konusu iki evin kontrol edilmesi çağrısında bulunurken, Gazze'deki sivillere yönelik suçları nedeniyle İsrail'in yargılanması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordu yetkilisi geçen perşembe günü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli ailelere ait evlerin altında iki tünel bulduklarını öne sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
GazzeHamasIsrailTünel
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