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İsrail'in zorla evinden çıkardığı ailenin evi önünde cuma namazı

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinden zorla çıkardığı Şemasne ailesinin evinin önünde cuma namazı kıldı.Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde, Şemasne ailesi ile dayanışma amacıyla...

İsrail'in zorla evinden çıkardığı ailenin evi önünde cuma namazı

KUDÜS (AA) - Filistinliler, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinden zorla çıkardığı Şemasne ailesinin evinin önünde cuma namazı kıldı.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde, Şemasne ailesi ile dayanışma amacıyla kılınan cuma namazının imamlığını Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin yaptı.

Müftü Hüseyin, verdiği cuma hutbesinde, İsrail'e Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurması ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikalarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Filistinlilerin 14 Temmuz'da başlayan Mescid-i Aksa olayları sırasında ortaya koyduğu "şiddetsiz" direnişi hatırlatan Hüseyin, Filistinlilerin aynı şekilde Şemasne ailesini de yalnız bırakmadığını belirterek, işgal güçlerine karşı ortaya koyduğu direnişlerine övgüde bulundu.

Filistin Yönetimi Kudüs İşleri Bakanı Adnan El Hüseyni'nin de aralarında bulunduğu Filistinliler, namazın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

İsrail polisi 5 Eylül'de, Filistinli Şemasne ailesinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 1964'ten bu yana ikamet ettikleri evi Yahudi yerleşimciler için boşaltmıştı.

Tel Aviv yönetimi, Şemasne ailesinin yanı sıra Filistinlilere ait bir çok evin "1948 öncesi Yahudilere ait topraklar üzerinde inşa edildiğini" ileri sürüyor.

Filistinli aileler geçmiş yıllarda söz konusu toprakların Yahudilerin mülkü olmadığını gösteren belgeler sunmuş ancak bu belgeler İsrail mahkemeleri tarafından kabul görmemişti.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailIşgal Altındaki Doğu KudüsKudüs Ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin
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