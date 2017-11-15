İşsizliğin düşmesi iş dünyasını memnun etti

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, işsizlik oranının ağustosta yüzde 10,6'ya gerilemesini, iş dünyasının temsilcileri olarak memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kaan, ağustos ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle son bir yılda ekonomi yönetimi tarafından istihdamın artırılmasına yönelik çok önemli hamleler yapıldığını ve bu hamlelerin meyvelerinin toplanmaya devam edildiğini söyledi.

Bu bağlamda ağustos ayına ilişkin işsizlik oranının yüzde 10,6'ya gerilemesini iş dünyasının temsilcileri olarak memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kaan, böylece 2017 yılının başından beri Türkiye ekonomisinde toplam istihdam artışının yaklaşık 2,2 milyonu bulduğuna işaret etti.

Türkiye ekonomisinin kendi iç dinamikleriyle istihdam artışını daha da üst seviyelere taşıyacak potansiyeli olduğunu vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Ancak, iş gücüne katılımın yoğun bir şekilde sürmesiyle, işsizlik oranının çift hanelerde takıldığı görülüyor. MÜSİAD olarak, genç ve orta yaş nüfusundaki ağırlığımızı fırsata çevirerek, işsizlik oranını çok daha alt seviyelere çekilebileceğini düşünüyoruz. Son 8 ayda sanayi sektöründeki istihdam artışı 163 bin seviyesinde. Ülkemizin genç ve dinamik demografik yapısı, imalat sanayisi için önemli bir fırsattır."

Abdurrahman Kaan, bu noktada toplam istihdamın yaklaşık 4'te 3'ünü sağlayan KOBİ'lere dikkati çekerek, "Türkiye ekonomisi, dinamizm ve büyümenin itici motoru olan KOBİ'lerin üzerinde büyüyecektir. Teminat ve teşvik mekanizmalarının yanı sıra, özel sanayi bölgelerinin geliştirilmesiyle KOBİ'lerin önünün açıklaması, Türkiye'nin mevcut istihdam potansiyelinin artırılmasında etkili bir çözüm olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.