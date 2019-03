 ISTAC'tan eğitim atağı

ISTAC’ın avukatlara ve geleceğin tahkim hukukçularına yönelik mesleki eğitim etkinlikleri 3 ayrı programla ilerliyor; Doğrudan Türkiye’nin farklı şehirlerindeki barolarla işbirliği sonucu düzenlenen yerel konferansların yanı sıra yeni bir adım atıldı ve Türkiye Barolar Birliği-ISTAC işbirliği ile iki günlük hafta sonu seminerleri başlatıldı.



Ayrıca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte yürütülen “Tahkim Okulu” paneller serisi sayesinde, bugüne kadar 5 ayda 5 panel yaklaşık 1000 hukukçu ve öğrenciyi tahkim eğitiminde buluşturdu. ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, avukatlar için tahkimin artık önemli bir faaliyet alanı haline geldiğini vurgularken, Baro işbirliği ile bu çalışmaları yoğunlaştıracaklarını söyledi ve avukatları tahkim seminerlerine davet etti.İstanbul Tahkim Merkezi’nin Türkiye Barolar Birliği ile ortaklaşa düzenlediği “Tahkimde Taraf Vekilliği” seminer programından ilki 23-24 Şubat tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.



Seminerin ilk gününde ISTAC Genel Sekreteri Dr. Candan Yasan Tepetaş, Av. Selda Taşyürek, Doç. Dr. Süheyla Balkar Bozkurt ve Av. Ali Selim Demirel sunum yaptı. İkinci gün ise ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla ve Av. Simel Sarıalioğlu eğitim verdi. Toplam 16 saatlik eğitimde tahkim yargılamasının başlangıcından finaline kadar tüm dava aşamaları anlatılırken, katılımcılar taraf vekilinin bu süreci etkin ve doğru yönetimi konusunda teorik ve pratik yönden bilgilendirildi. İki günlük ücretli eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi. Ziya Akıncı, Türkiye Barolar Birliği-ISTAC işbirliği ile 2 günlük yoğunlaştırılmış tahkim vekilliği eğitimlerini yıl boyunca sürdüreceklerini açıkladı.





İstanbul Tahkim Merkezi’nin yurt genelinde baroları ziyaret ederek gerçekleştirdiği eğitimler de yeni yılda yoğunlaştırıldı. 2 Şubat 2019 tarihinde Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak’ın evsahipliğinde düzenlenen seminere, Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen İstanbul Tahkim Merkezi yönetim kurulunda yer alan Av. Rifat Bacanlı ve Genç ISTAC üyesi Av. Hasan Hüseyin Alparslan konuşmacı olarak katıldı. 9 Şubat 2019 Cumartesi günü de ISTAC ve Samsun Barosu işbirliğiyle düzenlenen konferansta bölge avukatları tahkimi konuştu.



Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, ISTAC Yönetim Kurulu üyesi Av. Rifat Bacanlı ve ISTAC Genel Sekreteri Dr. Candan Yasan Tepetaş’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa ilgi yoğundu. 16 Şubat 2019 tarihinde ise “Avukatlar İçin Tahkim” konferansları, Erzincan’da Baro Başkanı Av. Adem Aktürk’ün evsahipliği ile devam etti. Konferansta ISTAC tahkimini anlatan Rifat Bacanlı, “İstanbul Tahkim Merkezi ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veren uzmanlaşmış, esnek ve devlet mahkemelerine göre daha hızlı, daha az masraflı bir yargılama hizmeti sunar. ISTAC’da hakem kararları nihai ve bağlayıcı olup, dünyanın her yerinde icra edilme gücüne sahiptir” mesajını verdi. Av. Bacanlı meslektaşlarını tahkim vekilliği alanında etkin olmaya, bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Yurt genelindeki baro konferansları ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak tahkimi tanıtmayı hedefleyen ISTAC bugüne kadar 15’i aşkın ilde avukatlarla buluşurken, ayrıca geleceğin hukukçuları için üniversite işbirliği ile eğitime yöneldi.



Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi’nin Ekim 2018’den itibaren ortaklaşa hayata geçirdiği “Tahkim Okulu” paneller serisi yoğun ilgi gördü. Farklı tecrübe düzeylerinden tahkim uygulamacıları ile akademisyenleri bir araya getiren ve 4 yıl sürmesi planlanan eğitim programı, her ayın son çarşamba günü saat 18.00-21.00 arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştiriliyor. 27 Şubat Çarşamba günü serinin 5’inci Tahkim Okulu paneli, tahkim uygulamacıları ile genç hukukçuları buluştururken, ilk 5 panele yaklaşık 1000 kişi katılarak bu eğitim platformundan yararlandı. Her yıl Eylül-Haziran döneminde Tahkim Okulu’nda sunulan tebliğler birer cilt olarak kitaplaştırılacak. Üniversitedeki panellere katılım için, http://etkinlik.marmara.edu.tr/tahkimokulu adresinden kayıt yaptırılması gerekiyor.