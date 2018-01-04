İstanbul 2017 yılı konut aramalarında birinci

İSTANBUL (AA) - Milliyetemlak.com'da 2017 yılında en çok gayrimenkul aranan il İstanbul oldu.

Milliyetemlak.com açıklamasına göre, sitenin 2017 verilerine bakıldığında Türkiye çapında en çok gayrimenkul aranan bölge, İstanbul'un Avrupa Yakası oldu. Beylikdüzü yüzde 11'lik aranma payıyla ilk sırada yer alırken, onu Çatalca, Zeytinburnu ve Küçükçekmece ilçeleri takip etti.



Türkiye çapındaki aramalarda İstanbul Avrupa Yakası’nın hemen ardından, İzmir geldi. İzmir’de en çok arama yapılan ilçeler ise sırasıyla Karşıyaka, Bergama ve Karabağlar oldu ve bu ilçeler İzmir’deki toplam aramaların yüzde 20’sini oluşturdu. Şehir sıralamasını ise İstanbul Anadolu Yakası ve Mersin izledi.

Milliyetemlak.com'da Türkiye çapında en çok aranan kelimeler ise, "acil", "deniz manzaralı", "metroya yakın" ve "havuzlu" kelimeleri oldu.

Milliyetemlak.com Genel Müdürü Müge Seymen, "Gayrimenkul sektörünün en hareketli olduğu şehir İstanbul’un tüm yıl boyunca en çok arama yapılan şehir olması, demografik yapının getirileri ve kentsel dönüşümün de etkisiyle öngörülen bir sonuçtu. Listede ikinci sırada yer alan İzmir ise konut projeleriyle, arzla birlikte talebin de arttığı bir şehir. Bu projelerin İzmir’deki hareketliliği sürdüreceğini ve sektöre yükselen bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sitedeki arama sonuçlarının yatırımcılar için fırsat sunan sektörün önemli bir dinamiğini oluşturdığunu aktaran Seymen, 2018'de de benzer aranan kelimelerle karşı karşıya kalınmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

