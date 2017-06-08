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İstanbul 3. havalimanında iftar

- Havalimanı inşaatı çalışanları ve aileleri, Arnavutköy Belediyesi'nce verilen iftarda bir araya geldi - Arnavutköy Belediye Başkanı Baltacı: - "İnşallah bu güzel proje tamamlandığında daha güçlü Türkiye'ye ve daha güçlü yarınlarımıza hizmet edecektir"

İstanbul 3. havalimanında iftar

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy Belediyesi tarafından, İstanbul 3. Havalimanı inşaatı çalışanları ve ailelerine iftar verildi.

Arnavutköy Tayakadın'daki İGA Yönetim Binası'nda verilen iftarda, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 3. Havalimanı çalışanları ve aileleriyle bir araya geldi.

Baltacı, iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayında her akşam Arnavutköy'ün farklı noktalarında iftar verdiklerini söyledi.

İstanbul 3. Havalimanı çalışanları ve aileleriyle iftar yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren aktaran Baltacı, "İnşallah bu güzel proje tamamlandığında daha güçlü bir Türkiye’ye ve daha güçlü yarınlarımıza hizmet edecektir. Çocuklarımızın gelecekteki yaşam kalitelerine, daha güzel bir ülkede yaşamlarını sürdürmelerine, Türkiye’nin dünya ölçeğinde daha güçlü bir devlet olarak yerini almasını sağlayacaktır. Bu projede çalıştığınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Arnavutköy BelediyesiIftarİstanbul 3.havalimanı
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