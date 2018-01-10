İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'ne doğru

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, ''İstanbul'da 2 yıl önce başlattığımız iktidar yürüyüşünü taçlandırmak İstanbul'da halkın iktidarını kurmak için bugün daha heyecanlı, daha kararlı, daha cesur ve daha güçlüyüz. İstanbul'un iki yakasını bir araya getireceğiz.'' dedi.

Canpolat, İstanbul İl Başkanlığında İstanbul 36. Olağan İl Kongresi ve başkanlık adaylığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.



İstanbul'da 5 milyon kişinin yaşadığını belirten Canpolat, ''İstanbul'un sorunlarını da çözümlerini de biliyoruz. İstanbul'un yeniden kurtuluşu için hazırladığımız program öncelikli 3 ana hedef etrafında toplanıyor. Yoksullukla ve işsizlikle mücadele, halkla birlikte yerinde kentsel dönüşüm ve depreme hazır olan bir İstanbul. Üç başlıkta topladığımız bu hedefler, CHP olarak İstanbul'un birincil olarak çözülmesi gereken sorunlarıdır.'' diye konuştu.

Canpolat, Türkiye'nin ve İstanbul'un iki yakasının bir araya getirilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

'' Hem mecaz hem de gerçek anlamda. İstanbul’un iki yakasının bir araya gelmesi için bu kentin ilçeleri arasındaki derin sosyal ve mekansal uçurumlar kaldırılmak zorundadır. İstanbul'un arka mahalleleri kentle bütünleştirilmeli, ayağa kaldırılmalıdır. İstanbul'un yeniden yaşanılabilir bir kent olması, iki yakasının bir araya gelmesi için kentin çeperleri olan arka yakası ile kentin merkezi olan ön yakasının kentsel bütünleşme içinde harmanlanmasına ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kadıköy ile Sultanbeyli, Beşiktaş ile Sultangazi gibi ilçeler arasındaki uçurumları ortadan kaldırmak, İstanbul'un iki yakasını bir araya getirmek bundan en büyük vazifemiz olacak."

Cemal Canpolat, mağdurların yanında yer alacaklarını ifade ederek, ''İstanbul'da 2 yıl önce başlattığımız iktidar yürüyüşünü taçlandırmak İstanbul'da halkın iktidarını kurmak için bugün daha heyecanlı, daha kararlı, daha cesur ve daha güçlüyüz. İstanbul'un iki yakasını bir araya getireceğiz. İstanbul'a iktidarı, Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Biz kazanacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Tuncay Özkan, Gamze Akkuş İlgezdi ile bazı ilçe başkanları ve partililer katıldı.

