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İstanbul Adliyesi önünde "Adalet nöbeti"

- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yargılandığı davada, tutuklu sanıklara destek olmak amacıyla başlatılan "Adalet Nöbeti"nin 22'ncisi tutuldu

İstanbul Adliyesi önünde

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasıyla yargılandığı davada, sanıklara destek olmak amacıyla başlatılan "Adalet Nöbeti" devam ediyor.

"Adalet Nöbeti"nin 22'ncisi için CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile gazetenin imtiyaz sahibi Orhan Erinç ve bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adalat Sarayı önünde toplandı.

Katılımcılar, adliye binası içerisinde Themis heykelinin bulunduğu alanda bir süre ''adalet nöbeti'' tuttu.

Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu, Türkiye'de hukukun, tarihinin en zor döneminden geçtiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Bugün yazarı olduğum Cumhuriyet gazetesinden Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Emre İper anlaşılmaz gerekçelerle ve iddia dahi olmayan iddialarla tutuklu. Bunun adaletle, hukukla ya da ülkede milli güvenliğin tesisiyle uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmamaktadır. Türkiye'de hukuk devleti yeniden kurulana kadar her gün adalet nöbeti tutulması hukuk fakültesi diplomalarının bir gereğidir."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da gazetecilerin tutuklu yargılanmasına tepki göstererek, "Sadece ağustosta 33 gazeteci gözaltına alındı. 15 gazeteci tutuklandı. 5 gazeteciye de soruşturma açıldı. Şu an tespit ettiğimiz rakamlara göre 184 gazeteci cezaevinde ya da cezaevine girenlerin 184'ü kendisini gazeteci olarak tarif ediyor." diye konuştu.

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Adalet NöbetiCumhuriyetÇağlayanNöbet
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