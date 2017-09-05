İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "Adli yargı sınırları içinde 519'u tutuklu, 2 bin 663'ü de adli kontrollü olmak üzere 10 binin üzerinde FETÖ mensubu şüpheli hakkında, soruşturma ve yargılama devam etmektedir. Darbe girişimiyle ilgili ağır ceza mahkemelerinde 36 kamu davası açıldı." dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, 2017-2018 adli yıl açılışı gerçekleştirildi. Adliyenin C kapısı girişindeki Atrium alanında gerçekleştirilen açılışa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İstanbul Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu davetli olarak katıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan ile başsavcıvekillerinin de yer aldığı açılışta, hakim ve savcılar ile adli personel de hazır bulundu. Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da açılışa katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Başsavcı İrfan Fidan, yeni adli yılın ülkeye, millete ve tüm insanlığa adalet, huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Fidan, geçtiğimiz yıllarda hayatını kabyeden meslektaşları ile hain terör saldırılarıyla şehit olan başta savcı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere güvenlik güçleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara da rahmet diledi.

- "Savcıların görevi noter ve icra denetiminden ibaret değildir"

Terör suçlarını yargılamakla görevli yetkili ağır ceza mahkemelerinin, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Ağustos 2017 tarihli kararnamesiyle 21'e çıkarıldığını belirten Fidan, cumhuriyet savcılarıyla ilgili de şu tanımlamayı yaptı:

"Bir kamu kişisi olan ve görevleri çoğunlukla Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri, sadece kişilerin birbirleri aleyhine işledikleri suçların soruşturulmasından ya da isim ve yaş tahsisi davalarının takibinden, kanun yollarına müracaat ve cezaların infazından, noter ve icraların denetlenmesinden ibaret değildir. Cumhuriyet savcıları bu görevlerinin yanında, milletten aldıkları yetki uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal ve uluslararası yararlarına, milli güvenliğine ve anayasal düzenine yönelik her türlü girişimin soruşturmasını etkin biçimde yürütmek ve sorumlularını mahkeme önüne çıkarmakla yükümlüdür.

Yasa koyucunun verdiği bu yetki, beraberinde ağır bir sorumluluğu da getirmektedir. İçerisinde yaşadığımız ve başat konumda bulunduğumuz coğrafyada yaşayan kardeş halkların bugünkü can yakıcı durumu sorumluluklarımızı daha da arttırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal ve uluslararası güvenliği ve anayasal düzeni, her türlü ideolojik bakış açısının, felsefi altyapının, siyasi düşüncenin ve fikri mülahazanın üstündedir."



- FETÖ mensubu 10 binin üzerinde şüpheli

Başsavcı Fidan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili açılan soruşturma ve davalara ilişkin de bilgiler verdi.

Adli yargı sınırları içinde 519'u tutuklu, 2 bin 663'ü de adli kontrollü olmak üzere 10 binin üzerinde FETÖ mensubu şüpheli hakkında soruşturma ve yargılamaların devam ettiğini anlatan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ağır ceza mahkemelerinde 36 kamu davasının açıldığını söyledi.

Terör irtibatı sebebiyle HSK tarafından meslekten ihraç edilmesine karar verilen 4 binin üzerinde hakim ve savcıdan, 441'i tutuklu olmak üzere bin 29'unun adli soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü kaydeden Fidan, soruşturmaları yürütülen 301'i tutuklu, 81'i de adli kontrollü olmak üzere 382 hakim ve savcı hakkında da kamu davası açıldığını, yargılamaların yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapıldığını ve diğerleri hakkındaki soruşturmaların da devam ettiğini dile getirdi.



- FETÖ'nün Marmara mülkiye yapılanması: 29'u tutuklu 81 eski vali ve kaymakam

FETÖ'nün Marmara Bölgesi mülkiye yapılanmasına ilişkin 29'u tutuklu 81 eski vali ve kaymakam hakkındaki soruşturmanın da yürütüldüğünü aktaran Fidan, soruşturmaları yürütülen 13'ü tutuklu 2'si adli kontrollü olmak üzere 15 kişi hakkında kamu davası açıldığını, diğerleri hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

(Sürecek)