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İstanbul Akvaryum'da 19 Mayıs kapsamında yoga etkinliği düzenlendi

- Yoga egzersizi sonrası akvaryum içerisinde dev bir Türk bayrağı da açılarak tören yapıldı

İstanbul Akvaryum'da 19 Mayıs kapsamında yoga etkinliği düzenlendi
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İSTANBUL (AA) - İstabul Akvaryum'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı kapsamında Ece Vahapoğlu ile yoga etkinliği düzenlendi.

İstabul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, 17 bin kara ve deniz canlısına sahip dünyanın "en büyük" tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum'da yazar, gazeteci, wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı kapsamında yoga etkinliği düzenlendi.

İstanbul Akvaryum'un insan ruhunu sakinleştiren ve besleyen ortamında katılımcılar, Ece Vahapoğlu ile beraber kan dolaşımını artıran hareketler, ağrıları rahatlatan egzersizler, duruş bozukluğunu düzelten hareketler, nefese odaklanarak zihni boşaltarak dinlenme egzersizleriyle konsantrasyon ve odaklanma sağlayan uygulamalar yaptı.

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören yoga etkinliği sonrası akvaryum içerisinde bulunan ana tankta dev bir Türk bayrağı da açılarak tören düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz yoga etkinliğimiz ile sporun hem bedene hem bireysel yaşama hem de ruha olan katkılarına dikkat çekmek istedik. İstanbul Akvaryum'un insan ruhunu sakinleştiren ortamında gerçekleştirdiğimiz yoga etkinliğimize katılım gösteren ziyaretçilerimizin ilgisi çok yüksekti ve memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Akvaryum
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