İstanbul Arel Üniversitesi Çanakkale Zaferi’nin 104. yılında şehitleri andı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arel Üniversitesi, Kemal Gözükara ve Sefaköy yerleşkelerinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında saat 10.00’da eş zamanlı törenler düzenledi.

İstanbul Arel Üniversitesi açıklamasına göre, Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen törene İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Ali Argun Karacabey, İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Melek’in yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım gösterdi.

Sefaköy Yerleşkesi’nde gerçekleşen tören ise; İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.



Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey’in Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Karacabey'in konuşmasıyla devam etti.

Çanakkale Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin ön sözü olduğunu belirten Karacabey, "Aziz Şehitlerimiz, temiz kanlarınız ile suladığınız ebedî istirahatgâhınız olan vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Emanetinizin bekçisiyiz. Bu duygu, düşünceler ve 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, gözlerini kırpmadan asil kanlarını bu topraklara akıtarak sonsuzluğa ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu bağlamda; almakta oldukları eğitim ve kültür ile insanlık değerlerinin, fikir hürriyetinin, vatan sevgisinin en kıymetli sembolü olan gençlerimizi yetiştirmek üzere tam bir inanç ve güvenle bizlere emanet eden Yüce Türk Ulusu’na şükranlarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

Sefaköy Yerleşkesi’nde, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara ile Prof. Dr. Enver Duran’ın Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Prof. Dr. Enver Duran, "Bugün, cepheye giden askerlerin geri dönemediği, Balkan utancından sonra son kalan toprak parçaları üzerinde yaşam savaşı veren bir milletin ayağa kalktığı gündür." ifadelerini kullandı.

İngiliz Donanması’nın dönemin en güçlü donanmalardan olduğunu vurgulayan Duran, "Bu donanma üçü harp, ikisi muhrip olmak üzere onlarca gemisini kaybetti. Öyle bir savaştı ki; Atatürk’ün 57. Alayı ölmek üzere süngü taktı ve geriye dönen olmadı. Şimdi biz onları anıyoruz. Elbette başımızı öne eğip düşünmeliyiz. Şehitlerimize ne kadar layığız! İşte bugün o gündür; şehitlerin günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara ise Prof. Dr. Enver Duran’ın askeri hekim olduğunu anımsatarak, "Prof. Dr. Enver Duran’ın nezdinde, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

