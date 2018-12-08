İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı

İSTANBUL (AA) - Geçen ayın ikinci yarısı ile aralık ayının ilk haftasında havzalara düşen yağışlar, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesini sağladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlar barajlara yaradı.

Özellikle kasımın ikinci yarısı ile aralık ayının ilk haftasında havzalara düşen yağışlar, su seviyelerini yükseltti.

Kasım ayının ikinci yarısındaki yağışlar barajların dolmasını sağlarken, bugün itibariyle yüzde 14,51’lik artışla barajların doluluk oranı yüzde 61,49 seviyesine yükseldi.

Bu süreçte İstanbul’un en büyük su kaynağı Ömerli Barajı, 121 milyon metreküp ile yüzde 51,41 doluluk oranına sahipken, bugün itibarıyla 157 milyon 658 bin metreküpe (yüzde 66,98) yükseldi. En önemli yükseliş ise Istrancalar'da yaşanarak, 16 Kasım’da yüzde 20 olan doluluk oranı yüzde 80'i geçti.

Bugün itibarıyla yüzde 61,49 doluluk oranıyla barajlarda 536 milyon 522 bin metreküplük su rezervi bulunuyor.

Son 5 yıllık baraj doluluk oranları incelendiğinde, bugünkü doluluk oranının, ortalamanın üzerinde olduğu görülüyor. İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yıl içerisinde mevsim şartlarına bağlı olarak, aşağı yukarı seyir izleyebiliyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklık, buharlaşma, yağış alınamaması, suya olan ihtiyaç ve kullanım nedenlerinden dolayı aşağı yönde bir düşüş söz konusu olabiliyor. Geçen kış ülke genelinde son 44 yılın en kurak dönemi yaşanmasına rağmen, İSKİ, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden İstanbul'u besleyerek, barajlardaki su seviyesinin yukarılara taşınmasını sağladı.

Bu dönemde kentin ihtiyacı olan suyun yaklaşık üçte biri Melen'den temin edildi.