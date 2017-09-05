İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde adli yıl açılışı töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl 29 Ağustos'ta hizmete açılan Bölge Adliye Mahkemesi'nin A Blok zemin katında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, adli yıl açılışını kutlayarak, yeni binada çalışmaya başlayacak meslektaşlarına başarılar diledi.

Bölge Adliye Mahkemesi olarak 27 Temmuz 2016 tarihinde göreve başladıklarını söyleyen Salihoğlu, "Binanın açılmasında birazcık payımız varsa ne mutlu bize. Arkadaşlarımız bize öyle bir yük yükledi ki, dediler ki 'siz bu işi yapacaksınız.' Bugün 5 Eylül 2017, hepimiz buradayız." diye konuştu.

Hakim ve savcılarda bina konusunda iyi niyet beklediklerini belirten Salihoğlu, "Gerçekten 110 bin metrekare bir binaya girmenin eksik olmayışı mümkün değil. Binanın yapımında emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Burada en tecrübeli hukukçu olarak söz veriyorum, binamızdaki eksiklikler en kısa zamanda tamamlanacak. Bu konuda Adalet Bakanlığı yanımızda. Bakanımız, müsteşarımız ve tüm bürokrat arkadaşlar bizim taleplerimizi yerine getirdi ve getireceklerine söz verdiler. En önemli eksikliğimiz katip konusu, inşallah onu da sene sonuna kadar tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar da, istinaf mahkemelerinin, faaliyete başlamasından itibaren geçen bir yıllık sürede beklenenin üzerinde bir performans gösterdiğini ve çok iyi işler çıkardığını söyledi.

Yeni adli yıla yeni bir binada faaliyete başlamanın mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Kaynar, bu binadaki çalışmaların daha verimli olacağına inandığını belirtti.





- "Personel açığı var"

Büyük bir emekle binanın yapıldığını aktaran Kaynar, şöyle devam etti:

“Bütün yargı organlarında olduğu gibi bölge adliye mahkememizde de personel açığı var. Adli tatilde olsun, adli tatilin öncesinde olsun bu konuda görüşmelerimiz oldu. Şunu talep ettik, biz burada 253 veya 254 başkan ve üyeyiz. Her başkana ve her üyeye bir tane kâtip istiyoruz. 161 veya 162 tane mahkemelerde çalışan var. Bu sayı çok yetersiz, inşallah tamamlanacağına inanıyorum. Maliye Bakanlığı kadro açmamış, açıldığında vereceklerini söylediler. İnşallah bu eksikliğimizi de gidereceğiz.”

Kaynar, bu süreçte Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin de açıldığını dile getirerek, "O da işimizin büyük bir kısmını alacak inşallah. Daha az işle daha verimli bir şekilde burada çalışacağımıza inanıyorum. Tabii bu binalar vatandaşın hakkını alması, suç işleyenin cezasını görmesi, haksızlığa uğrayanın hakkının verilmesi için var, biz bunun için varız, bunun için çalışacağız. Hepimiz de bu inançla buradayız. Bundan sonra da bu yolda gayret göstereceğinize inanıyorum.” dedi.