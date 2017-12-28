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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Beykoz'da

- Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek'i ziyaret eden Uysal, Beykoz Kışlası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi, Hz. Yuşa Tepesi'nde çevre düzenlemesi ve cami projesiyle ilgili bilgi aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Beykoz'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'i ziyaret etti.

Çelikbilek, Başkan Uysal ve beraberindeki heyeti, belediye binasının girişinde karşıladı.

İkili görüşmenin ardından Çelikbilek, Uysal'a toplantı odasında ilçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'e vazo ve tarihi İstanbul fotoğrafı hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, daha sonra tarihi Beykoz Kışlası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Uysal, Çelikbilek ve beraberindekiler daha sonra Hz. Yuşa Tepesi'ne geçti. Uysal, burada yapılması planlanan çevre düzenlemesi ve cami projesiyle ilgili mimarlardan bilgi aldı.

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